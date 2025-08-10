İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

''Yeşil altın''da hasat başladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye'nin en çok Antep fıstığı üretiminin yapıldığı kentte 'yeşil altın' olarak bilinen fıstık hasadına katıldı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 14:59
''Yeşil altın''da hasat başladı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde işçileri ziyaret ederek fıstığın ilk ürünü olan boz fıstık hasadına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa'nın 220 bin hektarlık alanda yaklaşık 45 milyon Antep fıstığı ağacıyla Türkiye'de birinci sırada yer aldığını vurgulayan Şıldak, şunları ifade etti:

"Bu yıl ürün kısmen daha azdır. Üreticilerimiz, kuraklık etkisini göz önünde bulundurarak genellikle erken hasadı tercih ediyor. Erken hasada, 'boz fıstık' veya 'su altı' denir. Bu ürün, işleme tabi tutulduktan sonra pastacılık, baklava ve tatlı sektöründe kullanılan yeşil içe sahiptir."

Vali Şıldak, daha sonra fıstık kavlatma tesisini inceledi.

