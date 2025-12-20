''Yeşil dokuya zarar veriliyor'' iddialarına Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zaruri hale geldiğini belirterek, şehir genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, kaldırım üzerinde bulunan ve kuruduğu tespit edilen sınırlı sayıdaki ağacın çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilerek, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Ortahisar İlçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde yürütülen kaldırım yenileme çalışmaları sırasında kaldırım üzerindeki ağaçların kesildiği ve yeşil dokuya zarar verdiği yönünde basında yer alan iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrimizin her noktasında daha güvenli, daha konforlu, daha estetik ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu çalışmalar, öncelikli olarak çevreye duyarlılık, yeşil alanların korunması ve sürdürülebilir şehircilik ilkeleriyle yapılmaktadır.

Gülbaharhatun Mahallesi'nde yürütülen kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında, kaldırım üzerinde yer alan ve yapılan incelemeler sonucunda kuruduğu ve çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilen sınırlı sayıdaki ağaç, yenileri dikilmek üzere yerleri boş bırakılacak şekilde sökülmüştür. Bu işlemi 'ağaç katliamı' olarak yorumlamak tam anlamıyla insafsızlıktır.

Zira bu çalışma, kuruyan ağaçlarının devrilme tehlikesinin bertarafı ve yerlerine yenilerinin dikilmesi için zorunludur, şehrimizi yeşillendirme sürecinin bir parçasıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, göreve geldiği günden bu yana 'Daha yeşil bir Trabzon' vizyonunu şehrimizin temel önceliklerinden biri olarak benimsemiş; parklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre projeleri konusunda yüksek bir hassasiyet ortaya koymuştur.

Başkanımızın çevreye ve doğaya olan bu duyarlılığı kamuoyunun da yakından bildiği bir gerçektir. Bu çerçevede, söz konusu bölgede sökülen ağaçların yerine daha sağlıklı, çevreye uyumlu ve uzun ömürlü yeni ağaçların dikimi planlanmış olup, çalışmalar tamamlandığında alan daha yeşil ve daha estetik bir görünüme kavuşturulacaktır.

Belediyemiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çevreyi koruyan, yeşil alanları artıran ve Trabzon'umuzu daha yaşanabilir bir şehir haline getiren projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.