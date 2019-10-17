Yeşil ekonomi için ‘Sıfır Atık’ şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Bugün, yakın geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine çevirmenin bir yolu varsa o da yeşil ekonomiye geçiştir. Bu noktada en önemli adım, sıfır atık yaklaşımıdır” dedi. Erdoğan, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nin (TÜRKTAY) Ankara HiltonSA Oteli’nde düzenlediği “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programına katıldı. Konuşmasına Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklere dualarını göndererek başlayan Emine Erdoğan, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Allah ordumuza zaferler nasip etsin. Bu harekat ile inşallah coğrafyamızda barış, huzur ve istikrar hakim güç olsun” temennisinde bulundu. 21. yüzyıl medeniyetinin bir plastik medeniyeti haline geldiğini ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmanın önemini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Yeşil bir ekonomiyle gelir ve istihdamı artırabiliriz. Temiz suya ve enerjiye erişimi iyileştirebiliriz. Atıkların ve karbon salınımının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin koruması mümkün olabilir. Yani bugün yakın geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine çevirmenin bir yolu varsa, o da yeşil ekonomiye geçiştir. Bu noktada en önemli adım, sıfır atık yaklaşımıdır.”

25 BİN HEDEFİNE ULAŞTIK

Erdoğan, Sıfır Artık Projesi’yle kısa zamanda epey yol kat ettiklerini belirterek, “Büyük bir memnuniyetle görüyorum ki yalnızca kamuda ve belediyelerde değil, özel sektörde de karşılığını buldu. Her şeyden önemlisi halkımızın vicdanlarında hak ettiği yeri edindi. 2019 yılı sonu itibarıyla, 25 bin binada sıfır atık uygulamasına geçme hedefini koymuştuk. Bu hedefimize 2 ay önceden ulaştık. Bu hız, sıfır atık hedeflerimizin geleceği hakkında bir teminat niteliğindedir” ifadelerini kullandı. Sıfır atık yönetim sisteminin, 2023’e kadar tüm ülkede uygulamaya konulması, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç sağlanması, 100 bin kişiye istihdam getirmesi ve yüzde 35 oranında geri kazanım hedefleri olduğunu bildiren Erdoğan “İnşallah bu hedeflerimizi eksiksiz olarak tutturacağız” dedi. Programda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı Filiz Karaosmanoğlu da birer konuşma yaptı.