Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

Devlet bünyesinde çalışan memur ve çocuklarına tanınan yeşil pasaport hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, "Yeşil pasaport nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Yeşil pasaport başvurusu yapmak isteyen kişilerin gerekli evrakları tamamlayarak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Peki Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir? İşte konu hakkında detaylı bilgi

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport alma hakkınız varsa öncelikle gerekli evrakları tamamlamalı ve İç İşleri Bakanlığı'na talep dilekçesi gönderilir..

Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

Pasaport defter bedelini yatırdıktan sonra diğer evraklar beraber nüfus müdürlüklerinden başvuru tamamlanır. PTT kargo ile adresini vermiş olduğunuz ve istediğiniz yere pasaportunuz gönderilecektir.

İSTANBUL İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

YEŞİL PASAPORT GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?



Yeşil pasaport almak isteyenler aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak yeşil pasaport başvuru linkinden randevu alıp başvurularını tamamlayabilirler. Hususi pasaport için gerekli evraklar;

1-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

2-Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

3-Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

4- Bir adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş)

5-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. ( Pasaport defter bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

6-Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar

7-Reşit olmayanlar veya kısıtlılar için anne ve babanın başvuru esnasında gelememesi durumunda, gelemeyen kişi/kişiler için noterden alınan Muvafakatname. (Yasal temsilci en yakın Nüfus Müdürlüğüne giderek de muvafakat beyanı verebilir.)

Anne veya babadan biri Yabancı uyruklu ise yabancı uyruklu ebeveynin (anne veya babanın) noterce düzenlenmiş muvafakatnamesi.

8-Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hizmet damgalı pasaport verilir.)

Yurt dışında öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş veya dış temsilciliklerce onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi veya T.C. Büyükelçilik ve Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduklarını belirten belge.

9-Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu" (sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, 'ağır engelli' ibareli veya engel oranı % 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan' sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)



YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?



Hususi Yeşil pasaport alabilmek için yeşil pasaport şartları olan koşulları sağlamanış olmanız gerekir. Öncelikle devlet memuru olmalı ve emekli sandığına bağlı olarak çalışmalısınız. Son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına, belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir. Peki kimler yeşil pasaport alabilir?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,

TBMM eski üyeleri ve bakanlar,

Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar" yasasıyla beraber belirli ihtacat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,

Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.