Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Müslüm Koyuncu'ya ‘örgüt üyeliğinden' 7 yıl 1 ay hapis

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı şüphelilere yönelik geçen yıl nisan ayında operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6'sı kadın, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı. Aralarında geçen yıl mayıs ayındaki milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden milletvekili adayı Müslüm Koyun tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilerin dosyaları ayrılarak her biri hakkında ayrı iddianame düzenlendi. Sanık Müslüm Koyun hakkında 115 sayfalık iddianameyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Müslüm Koyun ile avukatlar katıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık Koyun, "Yaptığım faaliyetler dernek bünyesindedir. MLKP ile bir bağlantım yoktur. Bu kentte öğrenciyim, bu kenti tanıyorum. Bu kentte devrimcilik yapıyorum. Yaptığım bütün faaliyetler yasalara uygundur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Müslüm Koyun'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası yapmak suçundan ise 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Öte yandan Müslüm Koyun, İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle 9 Şubat'ta 'örgüt propagandası' iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.