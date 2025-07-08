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Yeşil vatan alarmda: Aşırı sıcaklık ve yangın riski uyarısı

Türkiye genelinde beklenen yüksek sıcaklıklar, orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Bakan Yumaklı, paylaşımında “Yangınla değil, yangınsız bir yazla gurur duyalım!” ifadelerine yer verdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 21:33 - Güncelleme:
Yeşil vatan alarmda: Aşırı sıcaklık ve yangın riski uyarısı
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

"Yeşil Vatan'ın" korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım"

"YANGINLARA MÜDAHALE GÜCÜMÜZLE DEĞİL, HİÇ YANGIN ÇIKMAMASIYLA GURURLANALIM"

Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere değinen Yumaklı, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çekti. Atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini de belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112'yi hemen arayalım. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."

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