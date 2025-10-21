Yeşil Vatan Seferberliği başlıyor! 550 milyon fidan toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeşil Vatan Seferberliği"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısında, doğru adımlar atıldığı sürece, iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ormanların, bu mücadelenin en büyük güvencesi olduğunu bildiren Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonu, bize güçlü bir yol haritası sunmaktadır. Son 23 yılda, 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı, 23,4 milyon hektara çıkarmış olduk. Böylece, ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye'nin yaptığı bu çalışmalarla, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasına girdiğine işaret ederek, iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riski artarken tecrübeleri ve teknik kapasiteleriyle bu mücadeleyi en üst seviyede sürdürdüklerini vurguladı. Birçok yöntemle, ormanları koruduklarını anlatan Yumaklı, bu yıl şu ana kadar 2 bin 982'si orman içinde, 4 bin 110'u da orman dışı olmak üzere, toplam 7 bin 92 yangınla mücadele ettiklerini hatırlattı. Yangınlarda şehit olan vatandaşları, rahmetle anan Bakan Yumaklı, yangınlar boyunca söndürme çalışmalarına destek olan gönüllülere de ayrıca teşekkür etti.

- "YANAN ALANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE İMARA AÇILAMAZ"

Anayasanın 169. maddesi gereğince, yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasının zorunluluğuna dikkati çeken Yumaklı, "Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği'ne ilişkin bilgi veren Yumaklı, seferberlik kapsamında 86 milyona görev düştüğünü dile getirdi. Hem bireysel hem kurumsal yapılacak faaliyetlerin, 1 yıl boyunca devam edeceğini aktaran Yumaklı, "Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 1 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. 2019 yılındaki 11 Kasım'da, 13,8 milyon fidan aynı gün dikilmiş, bir günde en fazla fidan dikme rekoru olmuş. Bu yıl, bu rakamı aşmak da bizim ikinci bir hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

- "GAZZE HATIRA ORMANI KURUYORUZ"

Yumaklı, seferberliğin ikinci ayağında gerçekleştirilecek faaliyetlere değinerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl, yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına, 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde, hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı olması hasebiyle, 'Aile Yılı Ormanları' kuruyoruz. Gazze soykırımında, şehit olan 68 bin masum insan için 'Gazze Hatıra Ormanı' kuruyoruz. Kızılay ile yaptığımız '1 kan verene 3 fidan' kampanyası kapsamında, 4,5 milyon fidanı dikmiş olacağız. Basketbol Federasyonu'muz ile imzaladığımız 'Her Basket Bir Fidan' kampanyası kapsamında, fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Benzer işbirliğimiz yine Futbol Federasyonu'muzla, 11 Kasım ve sonrası için yapılacak etkinliklerle hayata geçmiş olacak."

- "GELECEGENEFES.GOV.TR" ADRESİNDEN İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK

Yumaklı, gelecek günlerde talep eden kuruluşlarla imza törenleri olacağını, sonrasında bu kurumlarla hatıra ormanı oluşturma faaliyetini de gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Seferberlik boyunca, yeşil vatana katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, kurumlarımız, firmalarımız 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilirler. Bu site, devletimizin resmi güvencesi altında, milletimizle fidanları buluşturan dijital köprüdür. Bugünden itibaren, ayrıca Geleceğe Nefes mobil uygulamasını da hayata geçirmiş olduk. Vatandaşlarımız, hem internet sitesi, hem de mobil uygulama üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebilir, kendileri veya sevdikleri için özel sertifika edinebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların sistem üzerinden fidanı dikmek istedikleri ili belirleyebileceğini bildiren Yumaklı, sitede hangi ilde ne kadar fidan sahiplenildiğini gösteren haritanın sürekli güncelleneceğini aktardı. Orman teşkilatının, hem fidan üretimi hem de başta yanan yerler olmak üzere, ağaçlandırma yapılacak bütün alanlardaki çalışmaları hızla sürdürdüğünü anlatan Yumaklı, "Bize yangınlardan bu yana, bağış yapmayla ilgili soru ve talepler geliyor. Geleceğe Nefes internet sitesi ve mobil uygulamasında, bağış kısmında hem bireysel, hem de kurumsal olarak fidan bağışı yapma imkanı bulunuyor. Fidan bağışladıktan sonra, sertifikayı bir kişiye hediye de edebilirsiniz. Ayrıca firmalar, paydaşları, çalışanları veya müşterileri için bu uygulama ile Yeşil Vatan'a katkıda bulunabilirler." diye konuştu.

- "HERKESİ, 11 KASIM'DA FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURMAYA DAVET EDİYORUM"

Yumaklı, bireysel veya kurumsal hatıra ormanı oluşturma talebinin de yine sitenin ilgili kısımlarından yapılabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak biz, ağaçlandırma çalışmalarını bir plan ve takvim dahilinde zaten yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızla, el ele verdiğimizde gücümüz artıyor. Daha yeşil bir Türkiye, daha sağlıklı bir gelecek için herkesi, 11 Kasım'da fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyorum. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun."