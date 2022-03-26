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'Yeşil Vatan Tırı' Türkiye turuna Muğla'dan başladı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan 'Yeşil Vatan Tırı' Türkiye turuna Muğla'dan başladı. Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Yeşil Vatan Tırının Muğla'dan sonra Aydın, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye'de program gerçekleştireceğini belirterek,' Özellikle çocukları ormancılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan Yeşil Vatan Tırı ilk etapta geçtiğimiz yıl büyük orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde programını gerçekleştirecek. Tır, Muğla'dan sonra Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta program yapacak.' dedi.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 15:05 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:05
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan tanıtım tırı projesi bu yıl "Yeşil Vatan Tırı" adıyla tekrar hayata geçirildi.

Ülke genelindeki Orman Bölge Müdürlüklerine ziyaret edecek olan "Yeşil Vatan Tırı" Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki programına başladı.

25 Mart-4 Nisan tarihlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında olacak olan Tırın ilk durağı Muğla'nın Menteşe ilçesi oldu.

Menteşe'de halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezi yanına konuşlanan Yeşil Vatan Tırının ilk gün programına Bölge Müdürü Yasin Yaprak da katıldı.

Yaprak, öğrencilerle fidan dikti ve çeşitli hediyeler verdi.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Yeşil Vatan Tırının Muğla'dan sonra Aydın, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye'de program gerçekleştireceğini belirterek," Özellikle çocukları ormancılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan Yeşil Vatan Tırı ilk etapta geçtiğimiz yıl büyük orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde programını gerçekleştirecek. Tır, Muğla'dan sonra Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta program yapacak." dedi.

Tırda ormancılıkla ilgili 4 farklı film gösterimi yapılıyor. Türkiye'nin ağaçlarından oluşan ağaç meclisi maketleri sergileniyor. Oluşturulan temsili toprak havuzunda fidan dikimi uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor.

Ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler de veriliyor.

  • Yeşil Vatan Tırı
  • Muğla
  • Orman Genel Müdürlüğü

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