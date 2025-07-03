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Yeşil Vatan'ın kahramanına veda: Kabine üyeleri şehit orman işçisini Demir'i unutmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri taziye mesajları yayımladı. Mesajlarda şehidin fedakarlığı vurgulanırken, yaralı işçiye de acil şifa dilekleri iletildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
Yeşil Vatan'ın kahramanına veda: Kabine üyeleri şehit orman işçisini Demir'i unutmadı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki mesajında, Ödemiş'teki yangında Yeşil Vatanı korumak için mücadele verirken şehit olan orman işçisi Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Aynı yangın bölgesinde yaralanan sürücü Ragıp Şahin'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni eden Tunç, "Rabbim, ülkemizin farklı bölgelerindeki yangınları söndürmek için fedakarca görev yapan tüm 'Ormanın Kahramanları'nın yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mesajında Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Yaralanan şoför Şahin'e acil şifalar dileyen Göktaş, "Yangına müdahale eden tüm ekiplere ve gönüllülere kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit olan orman işçisi Demir'in haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı dileyen Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye teşkilatları olmak üzere yangınla canla başla mücadele eden, Yeşil Vatanımızı koruyan tüm görevlilerimize, emekçi kardeşlerimize minnettarız. Rabbim, hepsine güç ve kolaylık versin."

"TÜM ORMAN KAHRAMANLARIMIZIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin'e de acil şifalar dileyerek, "Yeşil Vatan için canı pahasına çalışan görevli ve gönüllü tüm orman kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında, Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Aynı yangında yaralanan Şahin'e de acil şifalar dileyen Yerlikaya, mesajında, "Yeşil Vatanımızı korumak için canı pahasına mücadele eden, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki personellerimize, gönüllülerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şahin'e de acil şifalar temenni etti.

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