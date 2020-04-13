Yeşilay'dan #EvineSağlık buluşmaları

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:14

Yeşilay, Instagram üzerinden Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayınlarda alanında uzman isimleri ağırlıyor.



Bu dönemi ister yalnız ister ailesiyle birlikte evde kalarak geçirenlerin yaşadıkları sorunlara bilgiyle çözüm üretmeyi ve sorularına yanıt vermeyi hedefleyen yayınlarda; ev yaşantısında çocuk ve aileleri bekleyen zorluklar, çocuklara koronavirüsü anlatmanın yolları, çocuklukta davranış yönetimi, bireyden topluma sağlıklı yaşam ve evde sağlıklı beslenme gibi konular ele alınıyor.

Ayrıca alkol, tütün, kumar ve online kumar bağımlılığı alanlarında uzman isimler de konuşmacı olarak katılıyor.



7 Mayıs'a kadar her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek yayınlarda önce uzman isimler konuşacak ve bilgilerini paylaşacak. Ardından da izleyicilerden gelen sorulara cevap verilecek. Canlı yayınlar Yeşilay'ın instagram hesabı https://www.instagram.com/1920yesilay/ üzerinden takip edilebilecek.

Yarın saat 16.00'da Doç. Dr. Senem Başgül "Ev Yaşantısında Çocuk ve Aileleri Bekleyen Zorluklar", 16 Nisan' da aynı saatte Dr. Ömer Kardaş "Çocuklara Koronavirüs Nasıl Anlatılmalı?", 21 Nisan'da Dr. Özge Ünsal "Çocuklukta Davranış Yönetimi", 23 Nisan'da Prof. Dr. Hakan Coşkunol "Alkol Bağımlılığı", 28 Nisan'da Dr. Abdullah Uçar "Bireyden Topluma Sağlıklı Yaşam", 30 Nisan'da Doç. Dr. Volkan Kara "Tütün Bağımlılığı", 5 Mayıs'ta Uzman Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir "Evde Sağlıklı Beslenme", 7 Mayıs'ta Doç. Dr. Merih Altıntaş "Kumar ve Online Kumar Bağımlılığı" başlıklı konularla canlı yayınları gerçekleştirecek.