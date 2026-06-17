Yeşilay'dan Meloni paylaşımı: Aramıza hoş geldin

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 zirvesinde toplantı arasında liderlerle yaptığı sohbet sırasında sigarayı bir ay önce bıraktığını açıkladı.

YEŞİLAY'DAN "ARAMIZA HOŞ GELDİN" PAYLAŞIMI

Yeşilay, sigarayı bıraktığını söyleyen İtalya Başbakanı Meloni için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeşilay'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Aramıza hoş geldin Meloni... Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar. Cumhurbaşkanımızın "Sigarayı bırak" tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi. Zor olabilir; imkânsız değil. En doğru zaman: bugün.