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Yeşilay'dan öğrencilere ödül

Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gençler arasında bağımlılığa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması 2019 Türkiye Finali Ödül Töreni ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

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Sepetçiler Kasrında düzenlenen ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yarışmaya Türkiye’nin 81 ilinden 185 bin 763 gencin, bağımlılıklarla mücadeleye ilişkin yaptığı eserle katıldığını belirtti. Öztürk, “Bu yarışma, gençlerin berrak zihinlerinde bağımlılıkla mücadele temasının yer alması hayatları boyunca hem kendilerine hem de çevrelerinde yaşayan bireylere bağımlılıkla mücadelede bir mihenk taşı oluşturacak. Bu yarışmaya katılan her eser bizim için çok değerli.” diye konuştu. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen yarışmada, Türkiye çapındaki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, bağımlılık temalı “görsel eser” ve “edebi eser” kategorilerinde dereceye giren 19 eser, ödüllendirildi. 

GENÇLERE TEŞEKKÜR 

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, lise “görsel kategori” birincisi İdil Dilara Kahramanoğlu ve ilkokul “edebi kategori” birincisi Beyzanur Berrak Kahya’ya ödülünü takdim etti. Sahneye oğlu Sadık Eymen Albayrak ile çıkan Esra Albayrak, “Yeşilay için bu yarışmayı düzenlemek bir mesuliyet. Gençlerimizin bu yarışmaya katılması çok büyük bir irade gerektiriyor. O yüzden daha büyük teşekkürü buradaki yavrularımıza, gençlerimize ve onları destekleyen öğretmenlerimize, müdürlerimize, idarecilerimize göndermek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

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