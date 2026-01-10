İSTANBUL 15°C / 9°C
Güncel

Yeşilçam devlerine ''ret''... Telif davası sonuçsuz kaldı

Kadir İnanır, Müjde Ar ve merhum Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'un açtığı telif davaları, usul eksikliği nedeniyle reddedildi. Mahkeme, arabuluculuk sürecinde belgenin sunulmamasını gerekçe gösterdi.

10 Ocak 2026 Cumartesi 10:03
Yeşilçam devlerine ''ret''... Telif davası sonuçsuz kaldı
Yeşilçam 'ın unutulmaz isimleri Kadir İnanır, Müjde Ar ve Münir Özkul'un mirasçısı Güner Özkul, başrolünde yer aldıkları filmlerin izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle üç farklı şirkete açtıkları telif davalarını kaybetti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda, mahkeme usul yönünden karar verdi. Kadir İnanır, filmlerinin televizyon, sosyal medya ve dijital platformlarda izinsiz yayımlandığını belirterek Lav Film'e; Müjde Ar, aynı gerekçeyle Arzu Film'e; Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ise Melek Film'e dava açtı. Üç dava da, telif ihlali gerekçesiyle açıldı.

USULDEN RET KARARI

Ancak mahkeme, davacıların zorunlu arabuluculuk sürecine ilişkin son tutanağın aslını dosyaya sunmadığını belirtti. Bu eksiklik nedeniyle üç davanın da usulden reddine karar verildi. Sanatçılar, mahkeme sürecinde eserlere ilişkin haklarının ihlal edildiğini öne sürerken, dosyaların içeriği maddi değerlendirmeye geçilmeden kapandı.

