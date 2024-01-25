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  • Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, hayatını kaybetti.

25 Ocak 2024 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
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Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KÖTÜ ADAM ROLLERİNİN ARANAN İSMİYDİ

Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti.

Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.

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