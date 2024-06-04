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  • Yeşilçamın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Filistin'deki katliam vicdanlarımızı yaralıyor!
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Yeşilçamın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Filistin'deki katliam vicdanlarımızı yaralıyor!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki göstererek, 'Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Aylardır sonsuz bir katliam var. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor. Bu inanılacak bir şey değil.' dedi.

AA4 Haziran 2024 Salı 12:16 - Güncelleme:
Yeşilçamın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Filistin'deki katliam vicdanlarımızı yaralıyor!
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Koçyiğit, bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Filistin için elinden geleni yaptığını anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim.' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık."

Koçyiğit, Filistin'de yaşananların yürekleri acıttığını vurgulayarak, "Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Aylardır sonsuz bir katliam var. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor. Bu inanılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Koçyiğit, sanat camiasının da çeşitli kampanya ve yardımlarla Filistinlilere destek olduğunu, bunun daha da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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