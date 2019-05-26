Son dakika: Yeşilçam'un usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti Son dakika... Gemlik'te oturan ve önceki hafta evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın cenazesi ile alakalı ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.