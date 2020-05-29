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Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi, TRT Belgesel'de seyircilerle buluşacak.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 12:11 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:11
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Doğal afet ve pandemi durumlarında kullanılmak amacıyla inşa edilen hastanenin bilinmeyen özellikleri, hastanenin hizmete açılacağı 31 Mayıs günü saat 21.00'de ekrana gelecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen hastanenin tüm aşamalarını gece gündüz kayıt altına alan TRT Belgesel, bu hikayeyi özel röportaj ve görüntüler eşliğinde yayınlayacak.

Çekimlerinde 3 aktüel, 3 aksiyon ve 1 hava kamerası kullanılan "Acil Durum Hastanesi" belgeselinin yanı sıra TRT'nin beğenilen diğer yapımı "Küresel Tehdit Covid-19" belgeseli de yeni bölümüyle cumartesi günü izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Salgınla ilgili çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan belgeselde, hayatları tehdit eden bir virüsün, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olduğu ele alınıyor. Belgeselin 6'ncı bölümünde ABD'deki salgının bilinmeyen yönleri ile tüm gerçekleri konu ediliyor.

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