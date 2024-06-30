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Yeşilköy sahilinde 'Lady Ayana' için kurtarma çalışmaları sürüyor

Bakırköy'de karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

30 Haziran 2024 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Yeşilköy sahilinde 'Lady Ayana' için kurtarma çalışmaları sürüyor
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Rusya'dan Tunus'a giden Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi Cuma günü, seyir halindeyken Yeşilköy sahiline demirledikten sonra karaya oturdu. Karaya oturan geminin kurtarılması için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması bugünde devam ediyor.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından karaya oturan gemi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan LADY AYANA isimli 169 m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ile KURTARMA-10 ve KURTARMA-5 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Dalgıçlarımız ve kurtarma ekibi tarafından yapılan hasar-tespit sonrasında planlanan kurtarma operasyonuna Kurtarma-5, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-3 hızlı Tahlisiye botumuzun katılımıyla başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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