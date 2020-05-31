İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 45 günde tamamlandı! Yeşilköy'deki hastanenin yapım aşamaları adım adım böyle görüntülendi
Güncel

45 günde tamamlandı! Yeşilköy'deki hastanenin yapım aşamaları adım adım böyle görüntülendi

8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde, adım adım havadan görüntülendi.

DHA31 Mayıs 2020 Pazar 09:44 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:51
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütüldü.

8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde adım adım havadan görüntülendi.

Kum yüklü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.