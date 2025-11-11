İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

Yeşilyurt Apartmanı davasında sona doğru! Savcılık mütalaasını sundu

İstanbul Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada savcılık, 6,5 yılı aşkın süren yargılamanın ardından mütalaasını sundu.

Yeşilyurt Apartmanı davasında sona doğru! Savcılık mütalaasını sundu
Kartal'da, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olarak 6,5 yıldan fazla süren davada mütalaa verildi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı, 6 Şubat 2019 günü çöktü. Yaşanan olayda 21 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı. Çökme sonrası yapılan incelemelerde, projede 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme kaçak olarak 2 kat ilave edildiği, her katın 41 metrekare büyütüldüğü tespit edildi. İnşaatta kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı ve betonun içinde deniz kumu kullanıldığı tespit edilmişti.

34 sanık hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasının istendiği davada, olaydan 6,5 yıl sonra yeni bir bilirkişi raporu geldi. Raporda, binada kaçak katların bulunması, kolonlar arası mesafelerin artırılması, harçlardan çıkan midye kabukları gibi detayların, binanın taşıma gücünü zayıflatan ve yapı güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde görülen davanın 21'inci celsesinde mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, asli kusurlu bulunan inşaatın teknik uygulama sorumlusu sanık Uğur Mısırlıoğlu, tali kusurlu bulunan 1999-2003 yılları arasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olan Abdi Kesimal, belediyede görevli Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban'ın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ve

yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep etti. Mütalaada, diğer sanıkların ise ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı erteledi.

