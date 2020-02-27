Yeşim Meltem Şişli hakkında flaş gelişme! İddianame kabul edildi
Gelen son dakika haberine göre, İSMEK'in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi.
27 Şubat 2020 Perşembe10:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:54
Son dakika haberine göre, Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)