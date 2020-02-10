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Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli kim?

Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli kim? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.

10.02.2020  16:03 - Güncelleme: 10.02.2020  16:03

Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti. Yeşim Meltem Şişli hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

İBB, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Yeşim Meltem Şişli, 33 yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel yaşamının yaklaşık 27 yılını enerji sektöründe tamamlamıştır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi mezunu olan Yeşim Meltem Şişli adil, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini çalışma prensiplerinin temeline koyarak gerek kamu gerekse özel sektörde birden fazla şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında etkin rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetmiştir. Diğer yandan kurumsal hedeflerin ve performansın geliştirilmesi ve ölçülmesini temel alan kısa ve uzun vadeli stratejik planlama ve kalite standartları çerçevesinde entegre yönetim sistemlerinin kurulması çalışmaları ile şirketlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çalışan kapasitesinin ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik çalışmalarda yetkinlik sahibidir. 16.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştır.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İSTİFA ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin toplantı yaptığı İSMEK kadın bölge sorumlularını başörtülü oluşlarından dolayı aşağılayıp taciz ettiği iddiaları Türkiye'de toplumsal ve kültürel farklılıklara ilişkin son 40-50 yıldır sürekli tartışılan meseleleri yeniden gündeme taşımıştı. 

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