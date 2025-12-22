YETEV Okulları'ndan bursluluk ve kabul sınavı: Son tarih 8 Şubat

Dijital çağın gerektirdiği becerilerle kadim kültürü birleştirerek öğrencilere çağın ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak vizyonuyla ilerleyen YETEV Okulları, 10-11 Ocak'ta yapacakları Bursluluk ve Kabul Sınavı ile yeni öğrencilerine kapılarını açıyor.

Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları bünyesinde her yıl düzenlenen sınavlar; klasik çoktan seçmeli deneme sınavlarından ayrışan yapısıyla, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, öğrenme süreçlerini ve gelişim alanlarını da ortaya koymayı hedefliyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VİZYONU

Eğitimde fırsat eşitliğine sürdürülebilir katkı sunmayı amaçlayan YETEV Okulları, Bursluluk ve Kabul Sınavları aracılığıyla başarıyı imkânlara değil potansiyele dayandıran bir değerlendirme yaklaşımı benimsiyor. Bilimsel ve şeffaf ölçme-değerlendirme kriterleriyle yürütülen bu süreç, öğrencilerin potansiyellerini doğru biçimde ortaya koymayı ve nitelikli eğitime erişimi liyakat temelli bir anlayışla güçlendirmeyi hedefliyor.

Sınava başvuru yapabilmek için YETEV'li olma şartı bulunmuyor. YETEV bünyesindeki okullarda burslu okumayan ve bursunu yükseltmek isteyen öğrencilerin yanı sıra farklı okullardaki öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRENCİYİ TANIYAN ÖLÇME YAKLAŞIMI

YETEV Okulları'nın sınav sistemi, PROGEL (Program ve Yayın Geliştirme) Müdürlüğü koordinasyonunda, alanında uzman YETEV Okulları öğretmenleri tarafından titizlikle hazırlanıyor. Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları esas alınarak oluşturulurken, ulusal seçme sınavlarının düşünme becerilerini ölçen yapısıyla da örtüşüyor.

Sınav sonuçları ise Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü tarafından çok boyutlu analizlere tabi tutularak; öğrencilerin güçlü yönleri ve gelişime açık alanları net biçimde ortaya konuluyor. Böylece sınav, yalnızca bir sıralama aracı değil, öğrenciyi merkeze alan bir rehberlik sürecine dönüşüyor.

ŞEFFAF, AŞAMALI VE HAKKANİYETLİ BURSLULUK SÜRECİ

YETEV Okulları'nda bursluluk süreci iki aşamalı bir yapı üzerine kuruluyor. İlk aşamada sınav sonuçlarına göre öğrenciler, puan üstünlüğü esas alınarak sıralanıyor ve kampüs kontenjanları doğrultusunda Öğrenci Başarı Listeleri (ÖBL) oluşturuluyor.

İkinci aşamada ise bu listelerde yer alan öğrenciler ve velileri kayıt görüşmelerine davet edilerek, burs oranları yüz yüze paylaşılıyor. Verilen burslar, öğrencinin kayıt olduğu kademe boyunca geçerli oluyor; akademik başarı ve okul kültürüne uyum kriterleri doğrultusunda her yıl yeniden değerlendiriliyor.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILIYOR

Bursluluk yönergesi, konu ve soru dağılımı gibi Bursluluk ve Kabul Sınavına ait tüm detaylar https://yetev.org.tr/burslar/bursluluk-ve-kabul-sinavi/ adresinden ulaşılabilecek. Başvurular ise http://sinav.yetev.org.tr/ adresi üzerinden yapılacak.