YETEV Okulları'ndan Ramazan'da Gönüllere Dokunan Anlamlı Proje

Eğitimde akademik başarının yanı sıra insani değerleri de önceliklendiren Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları, Ramazan ayı boyunca yaptığı geleneksel yardımlarına bir yenisini daha ekledi. Ramazan ayına özel ürünlerle hazırlanan ve paylaşmanın güzelliğini simgeleyen ramazan çantaları, İstanbul'daki dört farklı devlet okulundaki öğrencilere ulaştırıldı. Bu kapsamda; İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Ayşe Aykaç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sedat Simavi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle ramazanın bereketi paylaşıldı.

YETEV Okulları Genel Müdürü konuya dair yaptığı açıklamada; "Ramazan ayı; yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en güçlü olduğu aydır. Bu özel ayda onlara küçük bir mutluluk sunmak bizim için büyük bir anlam taşıyor" diye konuştu. Toplumun her bireyine değer katmayı ilke edindiklerinin altını çizen Hayati Oktay, eğitim ve yardım alanlarında düzenleyecekleri projelerle ihtiyaç sahibi bireylere yönelik desteklerini sürdüreceğinin altını çizdi.