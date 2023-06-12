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Yetim çocuklar Karne Şenliği'nde buluştu

Eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelen yetim çocuklar, Yetim Vakfı'nın düzenlediği Karne Şenliği'nde gönüllerince eğlendi. Şenliğe katılan 750 yetim çocuk, ebru atölyelerinden uçurtma uçurmaya kadar sayısız aktivitelerle son bir yılın stresini attı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Yetim çocuklar Karne Şenliği'nde buluştu
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Yetim Vakfı tarafından organize edilen Karne Şenliği'nde yetim çocuklar ve anneleri aylar süren eğitim ve öğretim sezonunun ardından eğlence ve neşe dolu bir gün yaşadı. Beylikdüzü Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte yetim ve korumasız çocuklara yönelik farkındalık oluşturuldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Yetim Vakfı Eğitim Uzmanı Yağmur Dinçerler, gerçekleştirdikleri dev etkinliğin kapsamına dair yaptığı açıklamada "Yetim çocuklarımızın neşesine ortak olmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize 750 evladımız katıldı. Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken diğer kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğimizin birçok aşaması bulunuyor. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi ardından da hediyeleri takdim edildi" ifadelerini kullandı.

İKİNCİSİ PENDİK'TE GERÇEKLEŞECEK

"Bu şenliğimiz Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki bölgede planlanıyor" diyen Yağmur Dinçerler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci bölgemiz Beylikdüzü Yakuplu Kent Ormanı, ikinci bölgemiz ise Anadolu yakasındaki Pendik ilçesin sınırları içindeki Ömerli Bonjur Köy'de olacak. 20 Haziran'da gerçekleştirilecek bu şenlikte de yine yavrularımız için sayısız aktivite gerçekleştireceğiz."

HER ŞEY YETİMLER İÇİN

Yetim Vakfı Beylikdüzü İlçe Teşkilatı Sorumlusu Hakan Eren ise etkinliğin amacına dair şunları söyledi: "Yetim Vakfı'mızın düzenlediği Karne Şenliği'ne Beylikdüzü olarak ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa yakasındaki 6 ilçeden yetim çocuklarımızla birlikte bu bölgede 1 yıl boyunca devam eden eğitim ve öğretim maratonundaki streslerini atmaları için buradayız. Yetim yavrularımızı mutlu etmeye yönelik bu etkinliğe çok sayıda gönüllümüz büyük emek verdiler. Atılan her adım yetim çocuklarımızın yüzüne bir tebessüm kondurabilmek içindi."

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