Yetim Vakfı 2026 kurban organizasyonunda 591 bin kişiye ulaştı

Yetim Vakfı, "Gülüşüne Kurban" sloganıyla yürüttüğü 2026 Kurban organizasyonunu tamamladı. Başta Türkiye olmak üzere 21 ülkede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 12.080 hisse kurban kesilerek 591.170 kişiye ulaşıldı. Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya ve Ortadoğu'da faaliyetler yürütüldü. Savaş ve kriz bölgeleri, afetlerden etkilenen alanlar ile yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki yetim çocuklar, yetim aileleri ve ihtiyaç sahipleri odak noktası olarak belirlendi. Kurban emanetleriyle binlerce ailenin sofrasına bereket taşınırken, farklı coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahipleri bayramın paylaşma iklimiyle buluştu.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL PLANLAMA VE BATI ŞERİA'DA İLK ORGANİZASYON

Filistin, bu yıl da kurban organizasyonunun önemli çalışma alanlarından biri oldu. Gazze'de devam eden işgal ve ağır insani şartlar nedeniyle bölgedeki süreç mevcut koşullara uygun şekilde planlandı. Bu kapsamda kesimler uygun şartlarda gerçekleştirilerek uzun ömürlü gıda ürünleri (konserve et) haline getirildi. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından desteklerin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve bu yardımlardan 105.917 kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

Öte yandan Yetim Vakfı, bu yıl ilk kez Batı Şeria'da da kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Bölgedeki yetimler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarla Filistin'deki destek ağı daha da genişletildi. Kurban organizasyonuyla eş zamanlı yürütülen bayramlık çalışmaları kapsamında Gazze'de 1.000, Kudüs'te 500 ve Batı Şeria'da 500 olmak üzere toplam 2.000 çocuğa bayramlık desteği sağlandı.

İSTANBUL'DA AİLELER KESİM SÜRECİNE ŞAHİTLİK ETTİ

Vakıf, 2026 Kurban Bayramı kapsamında İstanbul Arnavutköy'de gerçekleştirdiği özel organizasyonla 70 aileye kurbanlık hayvan teslim etti. Kurbanlıklar ailelere doğrudan ulaştırılırken, talepte bulunan aileler teslim ve kesim süreçlerine birebir şahitlik etme imkânı buldu. Aileler süreç hakkında bilgilendirildi ve böylece kurban ibadetinin manevi atmosferinin doğrudan parçası oldular.

40 BİN ÇOCUĞA BAYRAMLIK, 2 BİN 240 ÇOCUĞA "ARİFE ÇİÇEKLERİ" SEVİNCİ

Kurban organizasyonuyla birlikte yürütülen bayramlık çalışmaları kapsamında 19 ülkede toplam 40.757 çocuğa bayramlık ulaştırıldı. Yeni kıyafetleriyle bayrama hazırlanan çocukların ailelerinin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesine de katkı sağlandı.

Ayrıca Kurban Bayramı öncesinde yürütülen "Arife Çiçekleri" çalışmasıyla yetim ve sosyal yetim çocuklar da unutulmadı. Suriye'nin Azez, Fua ve Babıska bölgelerinde yaşayan 2.000 çocuğa ulaşan çalışma kapsamında, erkek çocuklar için bayram tıraşı organizasyonları gerçekleştirilirken kız çocuklarına hediye paketleri ulaştırıldı. Çalışma Filistin'de de 240 çocuğa destek sağlanarak sürdürüldü. Toplamda 2.240 çocuğa ulaşan bu çalışmayla, çocukların bayram heyecanlarının ve hatırlanmış olmanın sevincinin paylaşılması hedeflendi.

KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ

Kurban organizasyonu için Bangladeş'e giden vakıf çalışanları, bayram namazı için gittikleri tarihi Kusumba Camii'nde sevgiyle karşılandı. Türkiye'den geldiklerini duyan cemaatin ricası üzerine kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirildi. Kusumba Camii, Bangladeş'in ulusal miras listesinde yer alan ve Proshadpur bölgesinin en büyük camilerinden biridir.