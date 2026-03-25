Yetim Vakfı 2026 Ramazan'ında 31 ülkede 788 bin kişiye umut oldu

Yetim Vakfı, dünyanın birçok coğrafyasında aynı sofrada buluşamayan insanların aynı ihtiyacı hissettiği Ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine yönelik çok boyutlu destek programlarını tamamladı. Yürütülen faaliyetlerde savaş ve yoksulluktan etkilenen yetim çocuklar ve aileler öncelikli olarak desteklendi.

Rakamlarla 2026 Ramazan Çalışmaları Vakıf tarafından 31 ülkede yürütülen kapsamlı yardım çalışmaları neticesinde ulaşılan veriler şu şekildedir:

· Ramazan ayı boyunca 356.066 kişiye iftar yemeği verildi.

· İhtiyaç sahibi 113.935 kişiye kumanya ulaştırıldı.

· Gazze'de 139.410 kişiye temiz su temin edildi.

· Çocukların yüzünü güldürmek için 40.900 çocuğa bayramlık, 48.603 çocuğa ise çocuk paketi sağlandı.

· Suriye'deki fırınlarından 54.636 kişiye ekmek dağıtıldı.

· 21.332 adak ve akika kurbanı kesilerek yetim ailelerine ulaştırıldı.

· Ayrıca 8.500 kişiye zekât, fitre ve fidye desteği verilirken, 700 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu destekler, ailelerin yaşamlarını sürdürebilmelerine ve çocukların daha güvenli şartlarda büyüyebilmelerine doğrudan katkı sağladı.

Kriz Bölgelerine Özel Projeler: Gazze, Yemen ve Suriye Özellikle Filistin'de, başta Gazze olmak üzere yaşam mücadelesi veren ailelere destekler kesintisiz bir şekilde ulaştırıldı. Bu yardımlar, birçok aile için günlük yaşamın en temel dayanaklarından biri oldu.

Yemen'de kamplarda zor şartlar altında yaşayan 16 yetim aileye konteyner evler teslim edilerek, ailelerin ağır ve güvensiz koşulları geride bırakıp insani bir yaşam alanına kavuşması sağlandı.

Suriye'de ise "Arife Çiçekleri Projesi" hayata geçirildi; Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara bayram tıraşı yapıldı ve kız çocuklarına toka hediye edilerek bayram sevincine ortak olundu.

Dünya Yetimler Günü'nde Güçlü Mesaj: "Çocuklar İçin Yola Çık" Ramazan ayının 15. günü olan Dünya Yetimler Günü'nde İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen özel programda "Savaş ve Çocuk" raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, savaş, yoksulluk ve zorunlu göçün çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri açıkça ele alındı.

Aynı günün akşamında, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne "Çocuklar İçin Yola Çık" sloganı yansıtılarak dünyaya merhamet ve paylaşma ruhu adına güçlü bir mesaj verildi. Bu çalışmalarla Dünya Yetimler Günü, yetim haklarına dair ortak sorumluluğu hatırlatan güçlü bir farkındalık zeminine dönüştü.

TÜRKİYE'DE İFTAR BULUŞMALARI VE "BU RAMAZAN KALBİNE DOKUN" ÇAĞRISI

Türkiye genelinde düzenlenen iftar programları ile gönüllüler, bağışçılar ve yetim aileleri bir araya gelerek dayanışma bilincini güçlendirdi. Ayrıca Ramazan ayına özel hazırlanan ve Türkiye, Filistin, Doğu Türkistan ile Afrika'dan çocukların hikâyelerini işleyen reklam filmi ile geniş kitlelere ulaşılarak "Bu Ramazan Kalbine Dokun" çağrısı yapıldı.

Ramazan boyunca yürütülen çalışmalarla hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında güçlü bir dayanışma bağı oluşturan Yetim Vakfı, yıl boyunca yetim çocukların korunması ve ailelerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

ÖZGÜR SURİYE'DE, HÜR BİR RAMAZAN

8 Aralık 2024 tarihinde Baas rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen Suriye'de çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. Bu Ramazan'da da gerçekleştirdiğimiz kalkındırma projeleri sayesinde devrik rejiminin zindanlarından kurtulan 70 kadına nakdi ve sosyal destek temin edilerek Ramazan'ı güzel bir şekilde geçirmeleri sağlandı.