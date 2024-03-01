Yetim Vakfı “Bu ramazan kalbine dokun” sloganıyla yola çıkıyor

Bu Ramazan Yetim Vakfı, başta Türkiye olmak üzere 21 farklı ülkede faaliyet göstererek 200 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

KALPLERE DOKUNABİLMEK İÇİN

Dünyanın dört bir yanında öksüz, yetim ve sosyal yetim çocukların hamiliğini üstlenen Yetim Vakıf, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 21 farklı ülkede yardım faaliyetlerini yürüterek kalplere dokunabilmek için yola çıkıyor.

200 BİN İNSANA RAMAZAN YARDIMI

Bu yıl ramazan ayında 200 binden fazla yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Yetim Vakfı'nın odağında savaş, doğal afet ve kıtlık gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalar olacak. Bunun yanında diğer ülkelerde de yetim kalmış ve şefkat eli bekleyen çocukların da kapısı çalınacak. Bu doğrultuda Yetim Vakfı'nın bu sene yardım faaliyeti göstereceği ülkeler Türkiye, Afganistan, Arakan, Azerbaycan, Bangladeş, Burkina Faso, Bosna Hersek, Çad, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Suriye, Sudan, Togo, Tunus ve Yemen olacak. Zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden yetim ailelere kumanya, çocuk paketi, iftar ikramı, zekât, fitre ve fidye desteği verilecek. Bunların yanı sıra yetim çocukların, bayram sevinci yaşamalarına katkıda bulunacak olan bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

"KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ"

Yetim Vakfı, zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren yetim ailelerimize destek olmak isteyen bağışçılar için bir kardeşlik köprüsü kuruyor. Yetim çocuklara umut olmak, onların yüzlerinde oluşacak tebessüme vesile olmak isteyen yardım severler için bağış fiyatları; kumanya 900₺, Ramazan çocuk paketi 250₺, bayramlık 1.000₺, iftariyelik 130₺, fitre 130₺, fidye 130₺ olarak belirlendi. Ayrıca hayırseverler diledikleri miktarda zekat bağışı da yapabilecekler.

GEÇEN SENE NELER YAPILDI?



2023 yılında "Bu Ramazan Kardeşliğe Tutun" sloganıyla faaliyet gösteren Yetim Vakfı 20 ülkede toplamda 386.526 kişiye ulaştı. Ramazan kampanyasının odağında Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem sonrasında hayata tutunmaya çalışan depremzedeler vardı. Toplamda 60 TIR dolusu gıda, giyim, hijyen, oyuncak ve çocuk kitapları depremzede kardeşlerimize ulaştırıldı. Deprem bölgesinin haricinde de yine dünyanın farklı noktalarındaki afet ve kriz bölgelerinde faaliyet gösterildi. Bayramlık dağıtımlarından 12 bin 511 çocuk, kumanya dağıtımlarından 68 bin 265 kişi, Ramazan çocuk paketi dağıtımlarından 68 bin 271 çocuk, fitre dağıtımlarından 6 bin 480 kişi, zekât dağıtımlarından 8 bin 500 kişi faydalandı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında 122 bin 769 kişiye sıcak yemek ikram edildi.

BİR İYİLİK DE SEN YAP

Yetim Vakfı'nın gerçekleştireceği Ramazan çalışmalarına katkı sunmak, bu iyilik kervanının bir parçası olmak isteyen isteyen herkes, dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırılmak üzere zekât, fitre, sadaka ve kumanyalarını bağışlayabilir. Bağışçılar, yetimlere olan desteklerini web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekleri gibi bizzat Yetim Vakfı'nı ziyaret ederek elden de verebilirler.