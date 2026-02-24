Yetim Vakfı Ramazan'da 30 ülkede 543 bin kişiye ulaşacak

Yetim Vakfı, 2026 Ramazan ayında "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla 30 ülkede toplam 543 bin 96 yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Vakıf bünyesinde toplam 344 bin iftar ikramı, 19 bin 846 bayramlık, 17 bin 771 çocuk paketi, 15 bin 830 kumanya, 8 bin zekât-fitre-fidye ve bin 500 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirilecek. Vakıf ayrıca sadece Gazze'den 5 bin yetim çocuğa sponsor olmayı planlıyor.

Yetim Vakfı'nın faaliyette bulunacağı bölgeler arasında Afrika'dan Çad, Somali, Sudan; Balkanlar'dan Arnavutluk, Bosna Hersek; Asya'dan Arakan, Bangladeş, Nepal; Ortadoğu'dan Irak, Suriye ve Yemen başta olmak üzere çok sayıda ülke yer alıyor. Özellikle kriz bölgelerinde yaşayan yetim çocuklar ve aileleri öncelikli hedef kitle olarak belirlendi.

RAMAZAN'DA FİLİSTİN'DE 312 BİN KİŞİYE DESTEK

Yetim Vakfı bu yıl ki Ramazan programlarına göre en yoğun desteği, 10 Ekim 2025 itibariyle işgalci organizasyonun şartlarına asla uymadığı "barış" dönemine giren Filistin'e yönelik olacak. Filistin'de toplam 312 bin 460 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bölgede bin çocuk paketi, 300 bin iftar, bin bayramlık, bin kumanya ve 500 yetim ailesi için zekât-fitre desteği planlanıyor.

Sudan'da 42 bin 385 kişiye, Yemen'de 18 bin 340 kişiye, Suriye'de ise 14 bin 444 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Yemen'de ayrıca 16 yetim ailesi için hazırlanan her biri 27 metrekarelik konteyner evlerin teslimatı gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'DE 31 BİN KİŞİYE ULAŞILACAK

Türkiye'de ise 31 bin 59 kişiye destek sağlanacak. Ülke genelinde 4 bin çocuk paketi, 4 bin bayramlık, bin 200 iftar ve 2 bin 500 zekât-fitre yardımı planlanıyor.

Vakıf 2025 Ramazan döneminde 29 ülkede 419 bin 10 ihtiyaç sahibine ulaşmıştı. Bu yıl ise hedef sayısını 543 bine çıkararak yardım kapsamını genişletiyor.

AFRİKA, ASYA VE BALKANLAR'DA GENİŞ KAPSAMLI DESTEK

Afrika kıtasında Burkina Faso'da 5 bin 460, Çad'da 4 bin 312, Somali'de 9 bin 400, Mali'de 3 bin 124, Moritanya'da bin 248, Gana'da bin 98, Gine'de bin 160, Togo'da 2 bin 865 ve Zimbabve'de 3 bin 632 kişiye olmak üzere toplam 10 ülkede yardım faaliyetleri yürütülecek.

Asya kıtasında Bangladeş'te 4 bin 735, Nepal'de 5 bin 120, Sri Lanka'da 4 bin 600, Hindistan'da 3 bin 785, Arakan'da 10 bin 455, Afganistan'da 15 bin 810 ve Pakistan'da bin 707 kişiye destek sağlanacak.

Balkanlarda ise Bosna Hersek'te 3 bin 120, Arnavutluk'ta 3 bin 320 kişiye yardım eli uzatılacak. Kafkasya'da Azerbaycan'da bin 585, Ortadoğu'da Irak'ta 8 bin 890, İran'da 5 bin 990, Lübnan'da 9 bin 800 kişiye ulaşılması planlanıyor.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ'NDE ÖZEL PROGRAM

15 Ramazan (5 Mart 2026) tarihinde kutlanacak Dünya Yetimler Günü'nde özel etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda basın toplantısı, TRT'de canlı yayın programı ve dünyanın çeşitli ülkelerinde iftar organizasyonları gerçekleştirilecek.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, "Her Ramazan, yetim çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığını büyütme fırsatımızdır. Bu yıl yarım milyondan fazla yetim ve öksüz yavrularımız ile ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşmaya niyetlendik. Özellikle Filistin'deki çocuklarımızın yaraları ne kadar derin olsa da sevgimizle ve desteğimizle o yaraları iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Ramazan'ın bereketini, dünyanın en uzak köşesindeki yetim çocuklarla paylaşmak en büyük mutluluk kaynağımızdır" dedi.

Hayırseverler bir kumanya paketi için 1750 TL, Ramazan çocuk paketi için 750 TL, bayramlık giysi için 2500 TL, iftar bedeli için 240 TL, fitre ve fidye için 240 TL bağışta bulunabilecek.