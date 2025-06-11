Yetim Vakfı'ndan kurban bayramı seferberliği! 29 ülkede 555 bin kişiye ulaşıldı

Yetim Vakfı, "Gülüşüne Kurban" sloganıyla gerçekleştirdiği 2025 kurban organizasyonunu başarıyla tamamladı. Hedeflenen 10 bin kurbanı aşarak 29 ülkede toplam 13 bin 186 kurban kesilen organizasyondan 555 bin 868 kişi faydalandı.

2025 kurban organizasyonu, geçmiş yıla kıyasla önemli bir büyüme kaydetti. 2024 yılında 24 ülkede 8 bin 673 kurban kesilirken bu yıl ise 5 ülke daha eklenerek 29 ülkeye çıkarılan organizasyonda kurban sayısı yüzde 52 artışla 13 bin 186'ya yükseldi.

Vakıf, kurban organizasyonu kapsamında dünyanın dört bir yanındaki yetim, öksüz ve sosyal yetim durumundaki çocuklara ve ailelerine, yetimhane, yetim yerleşkeleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Organizasyon, savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı bölgeler ile açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine odaklandı.

FİLİSTİN'E ÖZEL DESTEK

Organizasyonda en yoğun faaliyet Filistin'e yönelik olarak gerçekleşti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarıyla soykırıma uğrayan, 18 yıldır ambargo ve abluka altında bulunan, 21 aydır aralıksız ateş altındaki Gazze için toplam 3 bin 106 kurban kesilirken, hazırlanacak olan konservelerden 136 bin 167 kişinin istifade etmesi planlanıyor.

Yetim Vakfı'nın Filistin'deki çalışmaları kurban organizasyonuyla sınırlı değil. Vakıf saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gazze'de 950 bine yakın kişiye ulaştı. 4 milyon dolar değerinde nakit, gıda ve sıcak yemek, hijyen kiti, süt tozu, bebek maması, içme suyu, battaniye ve hastanelere yakıt sağlayan vakıf, bölgedeki 9500 yetimi düzenli olarak destekliyor. Ayrıca bu bayramda 2 bin çocuğa bayramlık ulaştırıldı.

AFRİKA KITASI ÖNCELİKLİ BÖLGE

Dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Afrika kıtası, organizasyonda öncelikli bölge olarak öne çıktı. Organizasyonda dikkat çeken bölgeler şu şekilde sıralandı: Mali'de bin 1 kurban ile 46 bin 526 kişi, Kenya'da 700 kurban ile 20 bin 384 kişi, Somali'de 511 kurban ile 28 bin 207 kişi, Sudan'da 420 kurban ile 18 bin 782 kişi, Burkina Faso'da 357 kurban ile 16 bin 908 kişi desteklendi.

Organizasyon kapsamında Ortadoğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Güney ve Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösterildi.

BAYRAMLIK DAĞITIMINDA DA REKOR: 24 ÜLKE

Yetim Vakfı, kurban organizasyonu ile birlikte 24 ülkede bayramlık dağıtım çalışması da gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 24 bin 226 çocuk bayramlık hediyesi aldı. Bu sayı, 2024 yılında 19 ülkede 10 bin 145 çocuğa ulaşılan bayramlık dağıtımına kıyasla hem ülke sayısında hem de faydalanan çocuk sayısında iki katından fazla artışı temsil ediyor.

En yoğun bayramlık dağıtımı Suriye'de yapılırken 15 bin çocuğa hediye ulaştırıldı. Türkiye'de 2 bin 976 çocuk bayramlık sevinci yaşadı.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, organizasyonu değerlendirirken, "Kurban bir ibadettir. Müminler Allah'a yaklaşabilmek için sevdiklerinden feda edebilmelerinin bir nişanesi olarak kurban keserler. Biz de Yetim Vakfı olarak bu sene 13 bin 186 kurban keserek Anadolu insanının dua ve yakarışının ifadesi ve yardımlaşma ve dayanışmanın, kardeşliğin bir ifadesi olarak yeryüzündeki yetim yavrularımızla kucaklaştık. Rabbimiz tüm hayırseverlerin kurbanlarını kabul buyursun. Kurbanlarımız yeryüzünde rahmet ve berekete vesile olsun" dedi.

Yılmaz, "29 ülkede yarım milyonu aşan kardeşimize ulaştığımız bu organizasyonda, özellikle geçen seneye göre dört kat artan Gazze bağışları bizleri mutlu etti. Ayrıca 24 bin çocuğumuza bayramlık hediyesi götürerek onların yüzlerindeki gülümsemeye vesile olmak paha biçilemez bir nimet bizim için" ifadelerini kullandı.