Yetkililerden Kurban Bayram'ında koronavirüs önlemlerine uygun kesim yapılmalı uyarısı

AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:38

Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda denetimde bulunan Atalar, yetiştiricilerle görüştü, veteriner hekimlerle alanda inceleme yaptı.

Alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Atalar, bayramın sağlıklı şartlarda geçmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Atalar, sağlık ve hijyen kurallarının tamamına dikkat edilerek hayvan kesiminin gerçekleştirilmesi ve kesim için kullanılan aletlerin de sık sık dezenfekte edilmesi gerektiğini ifade ederek, kesim yapan kasapların ve diğer kişilerin önlük ve maskelerinin mutlaka olması gerektiğini aktardı.

"Her kesimden sonra üzerlerindeki giysileri ilgili kutularda imha etmeliler. Bu kurallara uyarak kesimler tamamlanmalı." diyen Atalar, şöyle konuştu:

"Kurban kesenler, kesimhane önünde kuyruk oluşturmamak adına, bayramın ilk gününde ısrarcı olmamalı. Kurban kesimini 4 güne yayacak şekilde yapmalarını öneriyoruz. Böylece kesimhanelerde randevu sistemiyle Kovid-19 tedbirlerine uygun kesim yapılmış olur. Kesimhaneye gidecek olan hayvan sahiplerinin, aile boyu gitmemelerini, sadece bir kişinin giderek kesime nezaret etmesi önem arz etmekte. Bu konulara dikkat edilmediği takdirde virüsün yayılmasıyla ilgili kuralları çiğnemiş oluruz ve risk alırız. Bunlara meydan vermemek lazım."

Bayramda hayvan satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ifade eden Atalar, kesim ve satış yapılacak yerlerde Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 kurala uyulması zorunluluğunu bildirdi.

Atalar, hijyen kurallarına harfiyen dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kişisel bakımdan sosyal mesafeye, maske ve dezenfektan kullanımına kadar birçok konuya riayet edilmesi lazım. Özellikle bu konuda yapılacak olan dezenfenksiyon çalışması çok önemli. Bunları denetliyoruz. İl genelinde 62 veteriner hekim, bayram boyunca görevli olacak. Kesimhane ve satış yerleriyle ilgili denetim çalışmalarını sürdürecekler. Küçükbaş hayvanlarda 1, büyükbaşta 2, deve kesilecekse 5 yaşını doldurması ve sağlıklı hayvanların kurban edilmesi gerekmekte. Küpelerinin mutlaka olması gerekmekte. Hayvanın evraklarının ve aşısının tam olması lazım."

- UYGULAMA İLE HAYVANIN GEÇMİŞİ SORGULANACAK

Atalar, Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen TÜRKVET mobil uygulamasını vatandaşların telefonlarına indirmesiyle, hayvanın kulak numarası girilerek bütün geçmişinin öğrenilebileceğini aktardı.

Hayvan kesildiği zaman küpesinin atılmaması uyarısında bulunan Atalar, "Sistemden düşürülmesi için küpe, en yakın Tarım ve Orman Müdürlüğü veya hayvan kesim alanlarına bırakılmalı. Kurbanlıklar acı çektirilmeyecek şekilde uygun yerlerde kesilmeli. Belirlenen alanların dışında kesim kesinlikle yasak ve cezai işlem uygulanacak. Hayvanların iç organları orta yerde bulundurulmamalı ve evcil hayvanlara verilmemeli. Çünkü hastalıklı olursa hastalık önce o hayvanlara, daha sonra insanlara bulaşabilir." şeklinde konuştu.