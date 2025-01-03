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'Yetkisiz çakar' kullanımına ceza

Muğla'da polisin yaptığı kontrolde yetkisiz çakar kullandığı saptanan otomobilin sürücüsü ile sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 09:12 - Güncelleme:
'Yetkisiz çakar' kullanımına ceza
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde denetleme yaptı. Polis, durumundan şüphelendiği 35 plakalı otomobili durdurdu. Ş.G. yönetimindeki araçta yapılan kontrolde 'çakar' olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu ve yetkisiz olarak kullandığı belirlendi.

Çakar sistemine el konulurken, sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 bin TL olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, bir ay süreyle trafikten men edilen otomobil, emniyet otoparkına alındı.

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