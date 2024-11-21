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Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi yasalaştı

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

AA21 Kasım 2024 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi yasalaştı
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İç güvenlik alanında düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme kapsamında ruhsatsız silaha verilen cezalar artırılacak. Yetkisiz, 'çakar' adı verilen sinyalizasyon kullananlar da ağır para cezalarına çarptırılacak.

Düzenleme ile ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarıldı.

5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

Silah parçalarını yasa dışı yollarla ülkeye sokan veya satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da, 4 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşacak. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza 8 yıla çıkartılabilecek.

Düzenleme ile ayrıca, trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası da caydırıcı hale getirildi

Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltildi. Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten men edilecek,, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

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