YHT hattı inşaatından hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

AA 12 Kasım 2020 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:03

İlçeye bağlı Hisar köyünden geçen yüksek hızlı tren hattı viyadük inşaatından korkuluk demirlerinin çalınması üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kadıoğlu Mahallesi'nde durdurduğu bir kamyonette yaptığı aramada, tren hattına ait olduğu belirlenen korkuluk demirlerini ele geçirdi.

Araçta bulunan İ.A. ve G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ay önce de hızlı tren hattında hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerince yakalandığı ve mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.