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Güncel

YHT seferlerine bayram sonrasında yeniden başlayacak

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bayram sonrasında (en geç 1 Haziran) yeniden başlayacak.

15 Mayıs 2020 Cuma 10:30 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 10:33
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