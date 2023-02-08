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YHT'lerde deprem bölgesi için seferler artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için Konya'ya 3 ek yüksek hızlı tren (YHT) seferi yapılacağı duyuruldu.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
YHT'lerde deprem bölgesi için seferler artırıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ek seferler Söğütlüçeşme'den yarın 01.00, 08.00 ve 14.00'te hareket edecek.

Gönüllüler seyahat sonunda Konya'da hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun'a devam edecek.

DEPREMZEDELERİN ULAŞIMINA TRENLERLE DESTEK OLUNUYOR

Öte yandan İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle 1300'ü aşkın depremzede seyahat etti. Ayrıca Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı toplam 9 trenle 1510 depremzede Kırıkkale ve Ankara'ya taşındı. Bunun dışında Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı. Bu sayede ilk gün 4 bin 800, ikinci gün 5 bin 940 kişinin geceyi sıcak ve güvenli bir ortamda geçirebileceği kapasite sağlandı.

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