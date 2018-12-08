Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YHT'lerde kış tarifesine geçiliyor

Yük, yolcu ve lojistik hizmetlerden sorumlu TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından, yüksek hızlı trenlerde yarından itibaren kış tarifesine geçilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi kapsamında bazı YHT'lerin hareket saatlerinde ve sefer sayılarında mevsim koşullarının gerektirdiği doğrultuda değişikliğe gidildi. Yeni tarifeyle ilgili ayrıntılı bilgi kurumun "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr" adresinden edinilebilecek.
 
Şeb-i Arus için ek sefer
 
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenlerine (Şeb-i Arus) Ankara'dan katılacaklar için tedbirler de alındı.
 
Buna göre, 17 Aralık saat 20.05'te Ankara'dan Konya'ya, saat 23.59'da Konya'dan Ankara'ya ek YHT seferi konuldu.
 
Konya'dan Ankara yönüne saat 21.20'de hareket eden YHT sadece 10-16 Aralık'ta Konya'dan saat 23.00'te hareket edecek. Ek YHT'lerle Ankara-Konya-Ankara hattında 822 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA