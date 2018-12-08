YHT'lerde kış tarifesine geçiliyor

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi kapsamında bazı YHT'lerin hareket saatlerinde ve sefer sayılarında mevsim koşullarının gerektirdiği doğrultuda değişikliğe gidildi. Yeni tarifeyle ilgili ayrıntılı bilgi kurumun "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr" adresinden edinilebilecek.

Şeb-i Arus için ek sefer

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenlerine (Şeb-i Arus) Ankara'dan katılacaklar için tedbirler de alındı.

Buna göre, 17 Aralık saat 20.05'te Ankara'dan Konya'ya, saat 23.59'da Konya'dan Ankara'ya ek YHT seferi konuldu.

Konya'dan Ankara yönüne saat 21.20'de hareket eden YHT sadece 10-16 Aralık'ta Konya'dan saat 23.00'te hareket edecek. Ek YHT'lerle Ankara-Konya-Ankara hattında 822 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.