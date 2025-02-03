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Yıkılan binada doğal gaz borusu patladı: Çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te, bir binanın yıkım çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Yıkılan binada doğal gaz borusu patladı: Çıkan yangın söndürüldü
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Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Caddesi'nde, yıkım çalışmaları yapılan binada doğal gaz borusu henüz bilinmeyen bir nedenle zarar gördü.

Hasar alan borudan çıkan gazın parlaması sonucu yangın meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sokağın giriş ve çıkışı tedbiren kapatıldı.

İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla doğal gazın akışı kesildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir süre binada soğutma çalışması yapıldı.

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