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  • 'Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiş' diye savunma yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış
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'Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiş' diye savunma yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve 151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin görülen davada, 'Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir' diye kendini savunan tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'nun farklı mahallelerde yaptığı 5 binanın daha yıkıldığı öğrenildi.

DHA11 Eylül 2024 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
'Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiş' diye savunma yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış
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Kentte, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranırken, 17 Mayıs'ta notere gidip vekalet veren ve 23 Ağustos'ta İzmir'deki yazlığında havuz başında yakalanıp tutuklanan Ali Babaoğlu, 5 Eylül'de hakim karşısına çıktı.

İLGİNÇ SAVUNMA

'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Babaoğlu, duruşmaya katıldı. Babaoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir. Depremin enerji dalga boyunun içerisinde kalmıştır. Enerji dalga boyu 2,40 metredir. Dolayısıyla binalar ilk saniyede yıkılmıştır. Bugünkü yönetmelikle yapılsa dahi kurtulma şansı yokmuş" dedi.

5 BİNASI DAHA YIKILMIŞ

Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı. Yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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