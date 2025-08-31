İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıkılan okullar yeniden hayat buluyor... Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek
Güncel

Yıkılan okullar yeniden hayat buluyor... Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Suriye'deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye'deki İbn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulu'nda onarım ve donatım çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi31 Ağustos 2025 Pazar 22:15 - Güncelleme:
Yıkılan okullar yeniden hayat buluyor... Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek
ABONE OL

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğitim alanında önemli destekler sağlamaya devam ediyor. Suriye'nin eğitim sisteminin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı yapılması, okulların yeniden inşa edilmesi, mevcut binaların tadilattan geçirilmesi, mesleki eğitim alanı başta olmak üzere iş birliği ve dijital altyapının kurulması gibi başlıklarda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Suriye'de ilk etapta Ibn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulunu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onarım ve donatım çalışmaları yapılıyor.

Okullarda fiziksel altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra eğitim materyalleri ve donatım desteği de sağlanıyor. Protokol ile başlatılan bu çalışmalar tamamlandığında söz konusu okullarda öğrencilere daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan'ın katıldığı Ankara'da düzenlenen Bakanlık Birimleriyle İş Birliği Toplantısı"ndan sonra Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in Suriye'de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde hem sahada incelemelerde bulunuldu hem de Şam'daki resmî temaslarla birlikte eğitim alanında iş birliğinin çerçevesi belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dayanışma ve iş birliği anlayışıyla hareket ederek, bölgede çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması için yoğun gayret sarf ediyor. Bu çerçevede Suriye'deki mevcut okul binalarının onarımı ve yenilerinin inşası planlanırken, aynı zamanda öğretmen yetiştirme, müfredat geliştirme, dijital dönüşüm ve özelikle tecrübe paylaşımı alanlarında da destek sunuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, kardeş Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha göstererek, eğitim yoluyla kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

  • Suriye Eğitimi
  • İbn Zaidoun Ortaokulu
  • Onarım Çalışmaları

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.