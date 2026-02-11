İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6488
  • EURO
    51,9729
  • ALTIN
    7130.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıkım kararı tartışması yargıda: CHP'li belediye başkanı hakkında iddianame hazırlandı
Güncel

Yıkım kararı tartışması yargıda: CHP'li belediye başkanı hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir'in merkez Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Yıkım kararı tartışması yargıda: CHP'li belediye başkanı hakkında iddianame hazırlandı
ABONE OL

Tepebaşı Belediyesi sorumlu ve yetkilileri hakkında, 2022-2023 yıllarında ilçede gıda ve turizm alanında faaliyet gösteren bir işletmenin inşa ettiği çardak türü yapının ruhsatsız olması nedeniyle alınan yıkım kararının, kişisel husumetten kaynaklandığı ve bölgede bulunan benzer işletmelere uygulanmadığı iddiasıyla Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde dava açıldı.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen karara aykırı hareket edilerek yıkımın gerçekleştiği yönündeki şikayet üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Tepebaşı Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınan, sonrasında ruhsatsız yapılaşma ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılaşma sonucu yapı tatil zaptı tutulan ve encümence yıkım kararı alınan benzer mahiyetteki dosyalarla ilgili imara aykırılıkları tespit edilip yıkım kararı verilen yerlerin yıkılmadığı bilgisi yer aldı.

İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

İddianamede, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararıyla kesinleşen dosyalarda yıkım süreci yürütülmemesine rağmen davacı firmaya ait anılan parselde yürütmenin durdurulması isteminin ikinci kez reddi kararından hemen sonra yıkımın belediye tarafından başlatıldığı kaydedildi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇLAMASI

Tepebaşı Belediye Encümenince verilen yıkım kararının, hukuka uygun bulunmadığından iptaline karar verilmesi sebebiyle belediyenin mahkeme süreci sonuçlanmadan yıkım işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yasal mevzuatın söz konusu işletmeye uygulandığı halde benzer işletmelere uygulanmadığı gerekçe gösterilen iddianamede, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

  • Tepebaşı Belediye Başkanı
  • Görevi Kötüye Kullanma
  • İddianame Hazırlanması

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.