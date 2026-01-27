İSTANBUL 16°C / 8°C
  Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı
Güncel

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Bolu'da kısmi çökme yaşanan metruk binanın kontrollü yıkımı sırasında zabıta personelinin Türk bayrağını kurtarmak için çalışmayı durdurması takdir topladı.

27 Ocak 2026 Salı 13:42
Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı
Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için yıkım kararı alındı.

KEPÇENİN ÜZERİNE ÇIKIP BAYRAĞI ALDI

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, bina içerisinde asılı Türk bayrağı zabıta personelinin dikkatini çekti. Yıkım çalışmasını durduran Bolu Belediyesi zabıta personeli, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Personelin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

