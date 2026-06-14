İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıkıma hazırlanan bina kendiliğinden çöktü... Bitişik binalar tahliye edildi
Güncel

Yıkıma hazırlanan bina kendiliğinden çöktü... Bitişik binalar tahliye edildi

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu kolonları zarar gören bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

AA14 Haziran 2026 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Yıkıma hazırlanan bina kendiliğinden çöktü... Bitişik binalar tahliye edildi
ABONE OL

İddiaya göre, Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için hazırlık yapılan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bina çöktüğü sırada bitişikte bulunan 5'er katlı 2 binanın bazı duvarları ile kolonları yıkıldı, bazı daireler ile iş yerleri de zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zarar gören binalarda oturanları tahliye etti. İş yeri sahipleri de dükkanlardaki malzemeleri kamyonlara taşıdı.

Zarar gören binalarla ilgili bir ay sonra boşaltılmalarına yönelik tahliye kararı bulunduğu öğrenildi.

- "BİR GÜRÜLTÜ OLDU DEPREM GİBİ SALLADI"

İş yeri sahiplerinden İbrahim Şen, gazetecilere, olay sırasında dükkanda bulunduğunu belirterek, "Ben geldim dükkanı açtım, masaya oturdum bir anda bir gürültü oldu deprem gibi salladı. Telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Etraf toz bulutu gibi göz gözü görmüyordu. Karşı tarafa geçtim komşumun dükkanına baktım duvar komple girmiş içeri. Bana 'Girme içeri yasak.' dediler. 'Hocamız gelecek, o bakacak.' dediler. Gerekirse tahliye edilecek ya da hiç tahliye edilmeden yıkılabilir dediler." şeklinde konuştu.

Zarar gören binada yeğeninin oturduğunu anlatan Bahattin Kuş ise mevcut binanın yıkılması gerektiğini söyledi.

Kuş, yıkım firması ile belediyenin denetiminde yıkım işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "Olması gereken normal şartlardaki güvenlik önlemleri alınmış. Binanın yapısal ve fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina çökünce, sağında ve solundaki binalara hasar vermiş. Bu olay sonucunda mevcut binalarda yaşam olduğu için belediye kendi kontrollerinde ve denetimi ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

  • güngören
  • yıkım
  • bina
  • Güngören bina çökmesi
  • bina tahliye

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.