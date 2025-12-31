Yıkımdan umuda! Depremzedeler yeni seneye evlerinde giriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan yüz binlerce vatandaş için devlet, TOKİ tarafından deprem konutları yapıp teslim etti. Bugüne kadar 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken depremzedeler yeni yıla yeni evlerinde girecek. Bu depremzedelerden biri de Adana'da yaşayan 71 yaşındaki Elif Toyguş. 6 Şubat depremlerinde merkez Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın yıkılması sonucu evsiz kalan Toyguş, torunlarıyla birlikte şimdi Karahan Mahallesi'nde kendisine verilen TOKİ binalarındaki dairede kalıyor.

"EVDEN ÇORAPSIZ İNDİK, KAFAMIZI SOKACAK BİR YUVAMIZ OLDU"

Depremzede Elif Toyguş, "Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Çok güzel olmuş evler, burada torunlarımla kalıyorum. En azından kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Deprem dönemi çok zorluk çektik, evden çorapsız indik. Devletimiz bizlere sahip çıktı"dedi.

Yeni yıla da en azından yeni evlerinde gireceklerini anlatan Toyguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere dua etti.