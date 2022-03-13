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Yıkımına başlanan ''Dünyanın en saçma binası''nın maketi yapıldı

Arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan ve söküm çalışmaları devam eden Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının şeker hamurundan maketi yapıldı.

AA13 Mart 2022 Pazar 12:18 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 12:18
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Görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkım kararı alınan Özel İdare İş Merkezi'nin şeker hamurundan yapılan maketi, Trabzon Caddesi'nde söküm çalışmaları devam eden bina önünde sergilendi.

Pasta ustası Hasan Kaya, gazetecilere, maketin yapımında 3 ustanın çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 2 haftada tamamlanan maketin 1 metre 40 santim olduğunu ve sergilendiği andan itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, söküm çalışmaları devam eden binanın yıkılacak olmasından dolayı üzüldüğünü belirtti.

Binanın herkes tarafından bilindiğini bu nedenle yıkılmadan önce böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlar tarafından güzel tepkiler aldık, güzel yorumlar aldık." diye konuştu.

Berna Arık da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok da güzel olmuş. Ustalar aynısını yapmış, çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan Aslıhan Söner de binanın unutulmaması açısından güzel bir çalışma yapıldığını kaydetti.

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