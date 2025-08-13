İSTANBUL 29°C / 23°C
Güncel

YİK'te aile vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na (YİK) başkanlık etti. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın milletle paylaşılmasının ehemmiyetinin ortaya konulduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:21
YİK'te aile vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası, yazılı açıklamada bulundu.

Toplantıda, kurulun gündeminde dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, aile müessesesinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımların yer aldığını, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin öneminin ifade edildiğini bildiren Duran, şunları kaydetti:

"2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantımızda Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak açıklanan 2026-2035 yılları arasında eğitim, sosyal politikalar, iş hayatı, şehir planlaması başta olmak üzere birçok açıdan aile ve nüfusu korumak için yapılması gerekenlere ilişkin istişarelerde bulunuldu."

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

