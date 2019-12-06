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Yıl bitiyor, indirimler de bitiyor. İşte 2019’un son kampanyaları...

Önce ÖTV, sonra faizi indirim rüzgarı 2019’u tamamlamak üzereyiz. Kasım ayında yapılan 58.176 adet satışla, kamu bankalarının faiz indirimi geçen yılın ÖTV desteğinin yerini doldurmuş oldu. Yerli üretim otomobilin satışlardaki payını yüzde 20 civarında arttırırken, ithal otomobil satışları toplam satışlardaki payının yaklaşık yüzde 8 gerileyerek yüzde 65’e düştü. 2019’un son ayına girdiğimiz, ÖTV ve kamu bankalarının yerli üretime faiz indirimi kampanyasın bitmesine sayılı gün kala, sizin için otomobil kampanyalarındaki son durumu derledik.

  • TM Haber Merkezi
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Geçtiğimiz 11 ayda 316.427 adet satışla kapatan pazar, satış umutlarını 2019’un son ayına taşıdı. Yılı 500.000 satışla kapatmayı hedefleyen sıfır otomobil sektörünün bu ay rekor bir satışa imza atması gerekiyor. Hurda indirimin ve kamu bankalarının faiz indirim kampanyasının bitimine sayılı gün kala sektörde yaşanan stok sıkıntısının 2019’un toplam satışlarına büyük etki yapması bekleniyor. İşte 2019’un son kampanyaları ve geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan otomobillerin ilk fiyatları…     

 

BMW
 
Alman üretici BMW, aralık ayında yıl sonuna özel kaçırılmayacak fırsatları olduğunu duyurdu. Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, BMW 5 Serisi 200.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz, BMW i3 ve i3s 180.000 TL’ye yüzde 0,49 faiz, yeni BMW X1 120.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz, yeni BMW 3 Serisi, BMW X2 ve BMW 2 Serisi Active Tourer modelleri ise 100.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz avantajıyla sunuluyor.
 
 
Ayrıca, markadan yapılan açıklamada; yeni BMW 3 Serisi, yeni BMW X1, BMW 5 Serisi, BMW X2 ve BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5.000 TL, BMW X3’te ise 20.000 TL’ye varan yıl sonuna özel takas destekleri duyuruldu.
 
 

CİTROEN

Fransız üretici Citroen yeni yıla konforla girme mesajı veren bir kampanya duyurdu. Aralık ayında benzersiz Citroen konforu iddiasında bulunan marka, yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri olduğunu açıkladı.

 

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Citroen C5 Aircross SUV için 205.000TL’den başlayan fiyatlar açıklayan marka, 40.000TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği açıkladı.

Markanın açıklamasına göre; yeni Citroen Berlingo’ya 50.000TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca yapılan açıklamada Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000TL indirim fırsatı sunulduğuna dikkat çekildi.

Citroen’in binek modellerinden Citroen C3, SUV modellerinden Citroen C3 Aircross, konfor odaklı Citroen C4 Cactus ve düşük yakıt tüketimi iddiasıyla satılan C-Elysée’de aralık ayı kampanyasında 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz açıklandı. Yapılan açıklamada bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000TL indirim fırsatı da bulunuyor.

FİAT
 
İtalyan üretici Fiat’ın Panda modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonu “Panda Cross 4x4” geçtiğimiz ayın sonunda satışa sunuldu. Yükseltilmiş süspansiyonu, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteği ve Türkiye’nin en ulaşılabilir 4x4’ü sloganıyla tanıtılan Panda Cross 4x4 için 105.900 TL’lik lansman fiyatı duyuruldu.
 

HONDA

Japon üretici Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan ve CR-V modelleri için yılın son kampanyası duyuruldu. Honda, segmentinde fark yaratma iddiasıyla tanıttığı Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olma iddiası bulunan CR-V modelleri için aralık ayına özel faiz oranları açıklandı. 

 

Markadan yapılan açıklamaya göre aralık ayı boyunca Türkiye’de üretilen Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL’ye kadar yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vadeli kredi imkanı sunulurken, CR-V modellerinde ise 100 bin TL’ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlandığı belirtildi.

 

KIA

Her aya özel satış kampanyalarıyla otomobilseverlere seçenekler sunma iddiasında bulunan KIA, aralık ayında cazip fırsatların devam ettiğini duyurdu.

 

Makyajlanan dördüncü nesliyle satışa sunulan Sportage’da aralık ayına özel olarak 137.300 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay boyunca % 0,59 faiz kampanyası açıklandı.           
 
Mart 2019’dan beri Türkiye’de üçüncü nesliyle satışa sunulan Ceed modelinin otomatik şanzımana sahip versiyonu 9.500 TL’ye varan indirime ek olarak 60.000 TL’ye 18 ay boyunca yüzde %0 faiz oranıyla satışa sunulmuş. Yapılan kampanya açıklamasına göre; manuel şanzımana sahip versiyonu ise 30 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranı bulunuyor.
 
Picanto, Rio ve Stonic’de kapılar hep aralık mesajı veren markanın Picanto ve Rio’da aralık ayına özel olarak 30 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz kampanyası açıklandı. KIA, otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulan Stonic modelini ise yine 30 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faizle satış yaptığını duyurdu.
 
KIA’nın ayrıca ticari modellerinden Bongo’da ise 30 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz kampanyası bulunuyor.
 

MITSUBISHI

Türkiye’nin en çok satan pick-up’ı olma ünvanını elinde bulunduran Mitsubishi L200 için, 4x4 Blizzard modelinde 100.000TL’ye 24 ay yüzde 0 faiz kampanyası açıklandı.

Kampanyada Japon üreticinin Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde de “yüzde 0 faiz” kampanyasının devreye aldığı belirtildi. 

 

Aralık ayı kampanyası kapsamında, 2019 model Eclipse Cross 4x2 Intense CVT modelinde ise 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve “0 faiz” ile satışa sunuluyor. Eclipse Cross’ un diğer paketlerinde ise 70.000 TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile satışa devam ediliyor. 
 
Kampanya kapsamında ASX’i 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satışa sunan marka, 2019 model Space Star’da, 36.000 TL’ye 12 Ay yüzde 0 faiz imkanı sunuyor.
 
Mitsubishi’nin 7 kişilik SUV aracı Outlander’da ise aralık kampanyası kapsamında 70.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz bulunuyor.  
 
RENAULT
 
Fransız üretici Renault, aralık ayında cazip fırsatları olduğunu duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde bu aya özel faiz oranları sunulduğu bildirildi. 

 

Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 
 
Renault, hafif ticari araç müşterileri için de bu ay cazip fırsatları olduğunu açıkladı. Yapılan kampanyaya göre; Kangoo Express modelinde 6.000TL, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde ise 4.500 TL indirime gidildi.
 
Aralık ayında hurda teşviki ile Clio HB’nin 74.900TL’den, Megane Sedan ise 105.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunulduğuna dikkat çekildi.
 
SUZUKİ
 
Yeni Suzuki Vitara, 156.900 TL’ye Türkiye'de
 
İlk kez 1988 yılında yollara çıkarak 30 yılı deviren Suzuki Vitara’nın yenilenen versiyonu, hurda desteğiyle 156 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni tasarımıyla daha çekici bir görünüme kavuşma iddiasında bulunan Vitara’da, yenilenen krom görünümlü ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar dikkat çekiyor.
 
 

 

DACIA
 
Renault çatısında üretim yapan Dacia, aralık ayı için sıfır faiz kampanyası açıkladı. Markadar yapılan açıklamaya göre; aralık ayında Dacia’nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker’de ise bu aya özel avantajlı fiyatlar yer alıyor.
 

 

Yapılan açıklamada kampanya dahilinde Dacia Sandero ve Duster modellerinde 40.000TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut olduğu bildirilirken, Dacia Dokker Van modelinde 6.000 TL, Dokker Combi modelinde ise 4.500 TL indirim yapıldığı belirtildi.
 
Yine aralık kampanyasında Sandero’nun 74.900TL’den, Duster ise 87.900TL’den başlayan fiyatlarla satışına dikkat çekildi.
 
TOYOTA
 
Türkiye’de üretilen Toyota Corolla, geçtiğimiz günlerde Avrupa’da yılın otomobili adayları arasında son 7’ye kalmasıyla dikkat çekti. 30 aday otomobil arasından seçilerek 7 finalistten biri olan Corolla, kamu bankalarının yerli üretim kampanyasına bulunuyor.
 
Toyota Corolla, bu kapsamda aralık ayı boyunca 50.000 TL finansman tutarında, 36 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satın alınabiliyor. 
 
 

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