Ayrıca, markadan yapılan açıklamada; yeni BMW 3 Serisi, yeni BMW X1, BMW 5 Serisi, BMW X2 ve BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5.000 TL, BMW X3’te ise 20.000 TL’ye varan yıl sonuna özel takas destekleri duyuruldu.

CİTROEN

Fransız üretici Citroen yeni yıla konforla girme mesajı veren bir kampanya duyurdu. Aralık ayında benzersiz Citroen konforu iddiasında bulunan marka, yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Citroen C5 Aircross SUV için 205.000TL’den başlayan fiyatlar açıklayan marka, 40.000TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği açıkladı.

Markanın açıklamasına göre; yeni Citroen Berlingo’ya 50.000TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca yapılan açıklamada Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000TL indirim fırsatı sunulduğuna dikkat çekildi.

Citroen’in binek modellerinden Citroen C3, SUV modellerinden Citroen C3 Aircross, konfor odaklı Citroen C4 Cactus ve düşük yakıt tüketimi iddiasıyla satılan C-Elysée’de aralık ayı kampanyasında 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz açıklandı. Yapılan açıklamada bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000TL indirim fırsatı da bulunuyor.

FİAT

İtalyan üretici Fiat’ın Panda modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonu “Panda Cross 4x4” geçtiğimiz ayın sonunda satışa sunuldu. Yükseltilmiş süspansiyonu, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteği ve Türkiye’nin en ulaşılabilir 4x4’ü sloganıyla tanıtılan Panda Cross 4x4 için 105.900 TL’lik lansman fiyatı duyuruldu.

HONDA Japon üretici Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan ve CR-V modelleri için yılın son kampanyası duyuruldu. Honda, segmentinde fark yaratma iddiasıyla tanıttığı Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olma iddiası bulunan CR-V modelleri için aralık ayına özel faiz oranları açıklandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre aralık ayı boyunca Türkiye’de üretilen Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL’ye kadar yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vadeli kredi imkanı sunulurken, CR-V modellerinde ise 100 bin TL’ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlandığı belirtildi. KIA Her aya özel satış kampanyalarıyla otomobilseverlere seçenekler sunma iddiasında bulunan KIA, aralık ayında cazip fırsatların devam ettiğini duyurdu. Makyajlanan dördüncü nesliyle satışa sunulan Sportage’da aralık ayına özel olarak 137.300 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay boyunca % 0,59 faiz kampanyası açıklandı. Mart 2019’dan beri Türkiye’de üçüncü nesliyle satışa sunulan Ceed modelinin otomatik şanzımana sahip versiyonu 9.500 TL’ye varan indirime ek olarak 60.000 TL’ye 18 ay boyunca yüzde %0 faiz oranıyla satışa sunulmuş. Yapılan kampanya açıklamasına göre; manuel şanzımana sahip versiyonu ise 30 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranı bulunuyor. Picanto, Rio ve Stonic’de kapılar hep aralık mesajı veren markanın Picanto ve Rio’da aralık ayına özel olarak 30 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz kampanyası açıklandı. KIA, otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulan Stonic modelini ise yine 30 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faizle satış yaptığını duyurdu. KIA’nın ayrıca ticari modellerinden Bongo’da ise 30 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz kampanyası bulunuyor.

MITSUBISHI

Türkiye’nin en çok satan pick-up’ı olma ünvanını elinde bulunduran Mitsubishi L200 için, 4x4 Blizzard modelinde 100.000TL’ye 24 ay yüzde 0 faiz kampanyası açıklandı.

Kampanyada Japon üreticinin Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde de “yüzde 0 faiz” kampanyasının devreye aldığı belirtildi.

Aralık ayı kampanyası kapsamında, 2019 model Eclipse Cross 4x2 Intense CVT modelinde ise 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve “0 faiz” ile satışa sunuluyor. Eclipse Cross’ un diğer paketlerinde ise 70.000 TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile satışa devam ediliyor.

Kampanya kapsamında ASX’i 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satışa sunan marka, 2019 model Space Star’da, 36.000 TL’ye 12 Ay yüzde 0 faiz imkanı sunuyor.

Mitsubishi’nin 7 kişilik SUV aracı Outlander’da ise aralık kampanyası kapsamında 70.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz bulunuyor.

RENAULT Fransız üretici Renault, aralık ayında cazip fırsatları olduğunu duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde bu aya özel faiz oranları sunulduğu bildirildi. Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Renault, hafif ticari araç müşterileri için de bu ay cazip fırsatları olduğunu açıkladı. Yapılan kampanyaya göre; Kangoo Express modelinde 6.000TL, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde ise 4.500 TL indirime gidildi. Aralık ayında hurda teşviki ile Clio HB’nin 74.900TL’den, Megane Sedan ise 105.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunulduğuna dikkat çekildi. SUZUKİ Yeni Suzuki Vitara, 156.900 TL’ye Türkiye'de İlk kez 1988 yılında yollara çıkarak 30 yılı deviren Suzuki Vitara’nın yenilenen versiyonu, hurda desteğiyle 156 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni tasarımıyla daha çekici bir görünüme kavuşma iddiasında bulunan Vitara’da, yenilenen krom görünümlü ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar dikkat çekiyor.