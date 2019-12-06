Yıl bitiyor, indirimler de bitiyor. İşte 2019’un son kampanyaları...
Önce ÖTV, sonra faizi indirim rüzgarı 2019’u tamamlamak üzereyiz. Kasım ayında yapılan 58.176 adet satışla, kamu bankalarının faiz indirimi geçen yılın ÖTV desteğinin yerini doldurmuş oldu. Yerli üretim otomobilin satışlardaki payını yüzde 20 civarında arttırırken, ithal otomobil satışları toplam satışlardaki payının yaklaşık yüzde 8 gerileyerek yüzde 65’e düştü. 2019’un son ayına girdiğimiz, ÖTV ve kamu bankalarının yerli üretime faiz indirimi kampanyasın bitmesine sayılı gün kala, sizin için otomobil kampanyalarındaki son durumu derledik.
- TM Haber Merkezi
Geçtiğimiz 11 ayda 316.427 adet satışla kapatan pazar, satış umutlarını 2019’un son ayına taşıdı. Yılı 500.000 satışla kapatmayı hedefleyen sıfır otomobil sektörünün bu ay rekor bir satışa imza atması gerekiyor. Hurda indirimin ve kamu bankalarının faiz indirim kampanyasının bitimine sayılı gün kala sektörde yaşanan stok sıkıntısının 2019’un toplam satışlarına büyük etki yapması bekleniyor. İşte 2019’un son kampanyaları ve geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan otomobillerin ilk fiyatları…
CİTROEN
Fransız üretici Citroen yeni yıla konforla girme mesajı veren bir kampanya duyurdu. Aralık ayında benzersiz Citroen konforu iddiasında bulunan marka, yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Citroen C5 Aircross SUV için 205.000TL’den başlayan fiyatlar açıklayan marka, 40.000TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği açıkladı.
Markanın açıklamasına göre; yeni Citroen Berlingo’ya 50.000TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca yapılan açıklamada Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000TL indirim fırsatı sunulduğuna dikkat çekildi.
Citroen’in binek modellerinden Citroen C3, SUV modellerinden Citroen C3 Aircross, konfor odaklı Citroen C4 Cactus ve düşük yakıt tüketimi iddiasıyla satılan C-Elysée’de aralık ayı kampanyasında 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz açıklandı. Yapılan açıklamada bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000TL indirim fırsatı da bulunuyor.
HONDA
Japon üretici Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan ve CR-V modelleri için yılın son kampanyası duyuruldu. Honda, segmentinde fark yaratma iddiasıyla tanıttığı Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olma iddiası bulunan CR-V modelleri için aralık ayına özel faiz oranları açıklandı.
Markadan yapılan açıklamaya göre aralık ayı boyunca Türkiye’de üretilen Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL’ye kadar yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vadeli kredi imkanı sunulurken, CR-V modellerinde ise 100 bin TL’ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlandığı belirtildi.
KIA
Her aya özel satış kampanyalarıyla otomobilseverlere seçenekler sunma iddiasında bulunan KIA, aralık ayında cazip fırsatların devam ettiğini duyurdu.
MITSUBISHI
Türkiye’nin en çok satan pick-up’ı olma ünvanını elinde bulunduran Mitsubishi L200 için, 4x4 Blizzard modelinde 100.000TL’ye 24 ay yüzde 0 faiz kampanyası açıklandı.
Kampanyada Japon üreticinin Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde de “yüzde 0 faiz” kampanyasının devreye aldığı belirtildi.
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