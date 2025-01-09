Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, en büyük mutluluk ve ödülün, deprem bölgesindeki inşaatlar tamamlandıktan sonra ziyaret ettikleri evlerine yerleşen depremzedelerin "Allah razı olsun" demeleri olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapalı Çarşı ve hemen arkasında yer alan Tarihi Demirciler Çarşısı ile Onikişubat ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nin yenilenme çalışmalarını başlatmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Pazarcık ve Elbistan merkezli depremleri 6 Şubat'ta soğuk bir kış gününde yaşamıştık. Hepimizi yasa boğan bu felaket öyle büyüktü ki "asrın felaketi" olarak nitelendirildi. 85 milyonun nabzı, kalbi aylarca bu sokaklarda attı. Canlarımızı acılar içerisinde birer birer toprağa verdik. Şunu çok iyi biliyorum kalbimizde açılan yaralar hiçbir zaman kapanmayacak, sevdiklerimizin acısı yüreğimizde hep aynı tazelikle duracak ama biz geride kalan kardeşlerimizi, şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti korumak için, Kahramanmaraş'ta hayatı yeniden normale döndürmek için emin olun buradaki tüm ekibimizle, tüm işçi, emekçi kardeşlerimizle birlikte insan üstü bir gayretle çalışıyoruz. O gün ilk çadırı burada jandarmamız ile nasıl kurduysak, o gün ilk enkazlara yine AFAD'ımızla, yardım kuruluşlarımızla Türk Kızılayımızla nasıl koştuysak, nasıl 3 ayda 180 bin konutun inşasını vatandaşımızla el ele verip başlattıysak şimdi de aynı anlayışla çalışıyor, 11 şehrimizin tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün deprem bölgesinde nereye giderseniz gidin 11 ilimizin her birinin dev bir şantiye alanına dönüştüğünü görürsünüz. Şunu büyük bir huzurla ifade etmek isterim ki şu anda deprem bölgesinde yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlatmış durumdayız."

Bakan Kurum, tüm bu çalışmaları yaparken bazı kesimlerin kendilerine inanmayarak "AK Parti, Cumhur İttifakı bu enkazın altında kalır" dediğini hatırlattı.

Millet ile el ele verip hep birlikte 11 ilin inşası için gece gündüz çalıştıklarına ve 2024 yılı sonunda 200 bin yuvayı bitirip teslim ettiklerine işaret eden Kurum, "İnşallah kısa bir süre sonra yine sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yasayacağız. 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen, orada iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta da başlatılan çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve tüm afet konutlarının inşasına başlandığını anımsatan Kurum, "Söz verdiğimiz tüm konutları inşası başlamış durumda ve şu ana kadar 39 bin 136 yeni yuvamızı ve iş yerimizi tamamladık, Allah'ın izniyle ve yine milletimizin destekleri ve dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde Kahramanmaraş'ta söz verdiğimiz 74 bin 187 evimizi, iş yerimizi bitirip Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, kentte yeni yerleşim alanları kurduklarını ve uydu kentler inşa ettiklerini belirterek, bu kapsamda, Altınova Mahallesi'nde başlatılan 8 bin 412 konutun inşasının hızla devam ettiğini aktardı.

Sadece konut ve iş yeri inşası yapmadıklarını anlatan Kurum, bunun yanında, kentteki medeniyetin 1000 yıllık izlerini taşıyan tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarda da çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Dulkadiroğlu ilçemizdeki Kapalı Çarşı'da esnafımızla birlikte orayı gezmiş ve '122 tescilli kültür varlığı olan 140 dükkanımızın restorasyonunu başlatacağız.' demiştik. Bugün hamdolsun başlatıyoruz. 2620 metrekarelik alanda yapacağımız bu proje tamamlandığında hem geçmiş ruhunu yaşatacak hem de gelecek nesillerimize yavrularımıza ilham verecektir. Asırlara meydan okuyan geleneksel el sanatlarının merkezi olan orada el emeğiyle, alım teriyle çalışan demirci kardeşlerimiz var. Onları da unutmadık ve tarihi Demirciler Çarşımızın bu manada yenileme sürecini başlatıyoruz. Bu çarşımızda da 76 iş yerimizi ve hemen hızlı bir şekilde oradaki tarihe, oradaki kültüre, orada esnafımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yenileme sürecini yürütüyoruz. Aynı anlayışla hemen yanı başında yer alan Kasaplar Çarşısı'nda da yenileme sürecini başlatacağız ve orada Kahramanmaraş'ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacak bu iki projemize inşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp Kahramanmaraş'ımıza armağan edeceğiz. Durmuyoruz, durmayacağız bu ülke önemli çalışmamızla birlikte bugün yine içinde bulunduğumuz Onikişubat ilçemizde Hayrullah Mahallesi'ndeki 117 dükkanlı Toptancılar Sitemizi de yeniliyoruz. 23 bloktan oluşacak ve burada zemin +2 kat şeklinde planladığımız bu muhteşem projemizi de ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Deprem bölgesindeki afetzedelerle bir araya gelip kucaklaştıklarını ve dertleştiklerini vurgulayan Kurum, insanlık tarihi boyunca böyle aziz, vakur, sabırlı güzel bir milletin gelmediğini dile getirdi.

Bazı kesimlerin deprem bölgesindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden rahatsız olduklarına dikkati çeken Kurum, siyasette artık millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devrinin sona erdiğini söyledi.

Milleti üzen, milleti alakadar etmeyen, kıran, boş gündemlerden uzak durma çağrısı yapan Kurum, şöyle konuştu:

"Gelin Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın derdiyle birlikte dertlenelim. Gelin Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına hep birlikte merhem olalım. Onlar milletin uzattığı bu eli tutsun veya tutmasın çok net söylüyorum, hiç fark etmez biz aziz milletimizin yanındayız kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez. Biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Biz 6 Şubat sabahı buradaydık, bugün buradayız, yarın da evelallah burada olmaya devam edeceğiz. Tüm yuvalarımız kurulana, çarşılarımızdaki tüm dükkanlar açılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Bu söz, öyle boş bir söz değildir. Bu söz, bizim sözümüzdür. Bu söz, 22 yıldır sözünü tutanlarındır. Bu söz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Hiçbir zaman polemiğe girmeyeceğiz, hep çalışacağız, koşturacağız milletimize gideceğiz. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar da bu aziz millete hizmet edeceğiz. Kahramanmaraş şahit olsun ki Türkiye Yüzyılı'nın en büyük şiarı olan, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefine ilk günkü aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz."

