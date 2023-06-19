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“Yılan bebek” davasında yeni gelişme!

Eşme'de nadir görülen deri hastalığı Harlequin tipi iktiyozis hastası olarak dünyaya gelen Gökdeniz T.'ye babasının açtığı “Soybağının reddi” davası mahkemece reddedildi.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
“Yılan bebek” davasında yeni gelişme!
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25 Ocak 2021'de halk arasında "Yılan bebek" olarak da bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla Eşme'de dünyaya gelen Gökdeniz T.'ye babası M.T., çocuğun kendisinden olmadığını iddia ederek "Soybağı reddi" davası açtı. İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan DNA karşılaştırmalarında M.T.'nin Gökdeniz T.'nin yüzde 99 biyolojik babası olduğu bilgisine ulaştı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında baba M.T.'nin açtığı davanın reddine karar verildi.

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