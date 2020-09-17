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Yılan ve akrepler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşlar, evlerine giren yılan ve akrepler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor.

DHA17 Eylül 2020 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:02
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Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor. Mahalleli, evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman itfaiyeden de yardım istiyor. Vatandaşlar, hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını, bunun da sürekli hale getirilmesini istedi.

Tedirgin olduklarını belirten Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi.

Sevda Pelek otların biçilmesini, ilaçlama yapılmasını isteyerek, "Artık bıktık, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Arkadaşımın evine 3 tane yılan girdi, itfaiye gelip çıkardı. Biz ilgi istiyoruz" diye konuştu.

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